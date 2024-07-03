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Политика ,  
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На вице-президента Венесуэлы упало дерево

Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Carlos Becerra / Getty Images)

На исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес из-за сильного ветра упало дерево, заявил глава страны Николас Мадуро, передает местный новостной портал EL Nacional.

На страну обрушился сильный атлантический циклон «Берил». Циклон сформировался над Атлантикой и уже нанес ущерб ряду островов. Во время инцидента чиновница находилась в Куманаку, штат Сукре. Там она вместе с командой оказывала экстренную помощь пострадавшим, в это время на них упало дерево. Сейчас Родригес и часть ее команды находятся в больнице.

Вице-президент Венесуэлы по вопросам гражданской безопасности Ремихо Себальос рассказал, что в результате наводнения по всей стране минимум два человека пострадали, а пять граждан пропали без вести.

Ранее глава государства предупредил граждан о возможном урагане. Он отметил, что особенную осторожность следует проявлять жителям прибрежных районов, политика цитирует агентство Informe 21.

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Теги
Венесуэла дерево вице-президент
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