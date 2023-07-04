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В Нидерландах школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами

В Нидерландах школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках
Школы в Нидерландах сами смогут решить, каким образом соблюдать введенный запрет. В России аналогичный запрет действует с прошлого года
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

В Нидерландах с 1 января 2024 года школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами на уроках, так как они отвлекают их и влияют на снижение успеваемости. Об этом сообщило правительство страны.

«Несмотря на то что мобильные телефоны тесно связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Студенты должны уметь концентрироваться, и им должна быть предоставлена возможность хорошо учиться. Научные исследования показывают, что мобильные телефоны создают помехи», — заявил министр образования Нидерландов Робберт Дейкграаф.

В правительстве отметили, что устройства разрешат в том случае, если они будут необходимы, в том числе в ходе уроков по цифровым навыкам, по медицинским показаниям, или если ими будут пользоваться люди с ограниченными возможностями.

Дейкграаф добавил, что школы сами смогут решить, каким образом соблюдать введенный запрет, однако если их меры не дадут результатов к лету 2024 года, то будут приняты правовые меры.

Запрет был принят в результате соглашения между Министерством образования, школами и связанными с ними организациями.

В России Минпросвещения с 1 сентября 2022 года также запретило в российских школах на уроках использовать телефоны. В ведомстве отметили, что данная мера необходима, чтобы школьники не отвлекались на телефоны на уроках. Если необходимо связаться с родителями, школьники могут сделать это на перемене, добавили в министерстве.

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