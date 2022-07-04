При обрушении спортивных декораций в Якутии пострадали 18 человек

Декорации обрушились из-за урагана в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса

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В Якутии в результате урагана обрушились спортивные декорации, поcтрадали 18 человек. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале.

«Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Дал поручение правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия», — добавил Николаев.

Прокуратура Якутии начала проверку произошедшего. «В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью граждан, обеспечению качества и безопасности выполненных работ по оборудованию стадиона, в том числе при установке конструкций и другим вопросам», — заявили в ведомстве.

Спортивные игры народов Якутии проводятся в восьмой раз. Среди дисциплин — нормативы ГТО, несколько видов борьбы, шахматы, шашки, а также стрельба из лука и легкая атлетика для участников с ограниченными возможностями.