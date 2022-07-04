Пять человек пострадали при стрельбе в канадской провинции Квебек

В канадском городе Викториявилль (провинция Квебек) мужчина открыл огонь по прохожим на улице, в результате пострадали пять человек, передает CTV со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на улице на Нотр-Дам-Стрит-Ист вечером 2 июля, огонь открыл 36-летний мужчина. Он ходил по улице с похожим на пистолет предметом и стрелял из него свинцовыми шариками, рассказали полиции очевидцы. По словам представителя ведомства Николя Шолтуса, злоумышленник подходил к случайным прохожим и начинал им угрожать.

Пострадавшие получили несерьезные травмы, стрелка уже задержали. Мужчина арестован, 4 июля ему предъявят обвинения, а суд изберет меру пресечения. Представитель полиции допустил, что мужчину могут обвинить в нападении с применением оружия и угрозах.

Ст. 267 «Нападение с применением оружия» УК Канады предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы. Вторая статья (264.1, «Произнесение угроз»), предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Накануне, 3 июля, стрельба произошла в торговом центре Field's в южной части Копенгагена. В результате, согласно последним данным, погибли три человека — двое мужчин и женщина, также несколько человек пострадали. Правоохранители задержали 22-летнего датчанина, власти рассматривают версию о теракте. Инцидент произошел в здании неподалеку от стадиона Royal Arena, где 3 июля должен был состояться концерт британского певца Гарри Стайлза. Мероприятие отменили по настоянию полицейских.