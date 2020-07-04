Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Адвокат Ефремова опроверг завершение расследования дела о ДТП Общество, 21:55 Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате Общество, 21:38 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 21:34 В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова Общество, 21:12 В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного Общество, 21:04 Глава ГИБДД предсказал снижение смертности на платных дорогах до нуля Общество, 20:51 Хабиб Нурмагомедов впервые отреагировал на смерть отца Спорт, 20:43 «Ростов» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в чемпионате России Спорт, 20:34 «Спартак» потерпел второе за неделю поражение в чемпионате России Спорт, 20:29 Роналду помог «Ювентусу» одержать крупную победу в туринском дерби Спорт, 20:22 США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180 Технологии и медиа, 20:12 «Сельта» после замены Смолова упустила победу в матче чемпионата Испании Спорт, 20:10 МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания Политика, 19:50 Тренер «Динамо» объяснил поражение от «Арсенала» последствиями карантина Спорт, 19:47
Общество ,  
0 

В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти военного стали «личные обстоятельства»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Вне территории воинской части был обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы», — говорится в сообщении.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти военного стали «личные обстоятельства».

В настоящее время командование части и местные правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщил «РИА Новости», что по факту смерти военного возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В свою очередь пресс-секретарь Следственного комитета Армении Рима Еганян сообщила агентству, что военный был контрактником. По ее словам, в настоящее время на месте работают следователи управления СК по Ширакской области.

По данным местных СМИ, тело военнослужащего было обнаружено в спальне на съемной квартире. На месте обнаружили письмо, содержание которого пока не сообщается. Агентство Sputnik, ссылаясь на источник в российском посольстве в Армении, сообщило, что причиной смерти мог стать нервный срыв.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, согласно которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минобороны, Гюмри, военный
Материалы по теме
В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter