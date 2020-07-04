В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти военного стали «личные обстоятельства»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Вне территории воинской части был обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы», — говорится в сообщении.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти военного стали «личные обстоятельства».

В настоящее время командование части и местные правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщил «РИА Новости», что по факту смерти военного возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».