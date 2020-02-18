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В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник

Военнослужащий по контракту погиб в Мурманской области, сообщили РБК в пресс-службе Северного флота. 17 февраля мужчина не вышел на службу после выходного дня, его тело было обнаружено в квартире по месту проживания, уточняется в сообщении.

«По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возможной причиной происшествия могли стать личные обстоятельства», — добавили в пресс-службе.

Командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по данному факту, отметил собеседник РБК.

Ранее о смерти военнослужащего в Мурманской области со ссылкой на собственные источники сообщал «Интерфакс». По информации агентства, погибший проходил службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде.

В декабре 2019 года военнослужащий погиб на станции Иркутск-Сортировочный. В пресс-службе Западного военного округа сообщали, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием. По данным источника «Интерфакс-Сибирь», солдат покончил жизнь самоубийством.

Теги: новости РБК, военнослужащий, Северный флот, суицид, Мурманская область
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