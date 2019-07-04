Полиция начала проверку во Внуково после избиения сотрудника авиакомпании

Полиция начала проверку в московском аэропорту Внуково после конфликта между пассажиром и представителем авиакомпании. Об этом РБК сообщили в правлении МВД по транспорту в ЦФО.

По данным полиции, мужчина опоздал на рейс Москва — Анапа и обратился в представительство авиакомпании с требованием вернуть деньги за билет или отправить его следующим рейсом. В ответ на это ему предложили купить новый билет. Это вывело мужчину из себя, он ударил представителя авиакомпании и покинул офис.

Видео инцидента в своем Twitter опубликовал телеканал «Москва 24».

Полицейские установили личность пассажира и взяли с него показания. «РИА Новости» сообщает, что он напал на представителя авиакомпании «Победа». В компании агентству рассказали, что на рейс опоздали два человека, один из них накинулся на сотрудника и «пнул его ногой в голову». Инцидент произошел в ночь на 1 июля.