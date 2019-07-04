Минсельхоз объяснил инициативу по регулированию сбора диких ягод и грибов

Инициатива Министерства сельского хозяйства относительно регулирования сбора, переработки и оборота дикорастущих грибов, ягод и орехов не предполагает запрета или каких-либо ограничений на сбор таких плодов. Об этом говорится в поступившем РБК заявлении пресс-службы ведомства.

Речь идет о законопроекте, который накануне был опубликован на портале правовых инициатив. Согласно ей, Минсельхоз на законодательном уровне должен быть признан «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов».

Подобной инициативой, уточнили в министерстве, Минсельхоз, учитывая «значительный потенциал данного направления и спрос на экологически чистую продукцию <...>, предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере». Кроме того, законопроект, по планам министерства, призван «обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки».

Сейчас, напомнили в Минсельхозе, ключевой задачей, поставленной перед сельским хозяйством на ближайшие годы в России, является наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса. «Наша страна обладает значительным запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 млн т в год. При этом на настоящий момент они используются всего на 6%», — отметили в ведомстве.