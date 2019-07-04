Признание товарного знака КВН за структурой Маслякова обжаловали в суде

Истцы выступают против признания товарного знака КВН за ТТО «АМИК», которое возглавляет Александр Масляков. Ранее заявители обращались в Роспатент, но там им отказали

Александр Масляков (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск от ООО «Группа 7» против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков, сообщает РАПСИ.

Истцы считают, что товарный знак КВН не принадлежит ТТО «АМИК», так как выходившие под ним продукты (телепередача, серия литературных произведений и т.д.) были созданы в соавторстве с Сергеем Муратовым, Альбертом Аксельродом и Михаилом Яковлевым.

После смерти соавторов, права перешли к вдове Муратова, Марине Топаз, которая передала их ООО «Группа 7», указали заявители. По их словам, ни первоначальные владельцы прав, ни нынешние не давали согласия на регистрацию КВН в качестве товарного знака на имя структуры Маслякова.

В свою очередь ТТО «АМИК» заявляет, что «Группа 7» не обладает исключительными правами на оригинальные произведения, включая обозначения «КВН» и «Клуб веселых и находчивых», так как Топаз не могла единолично передать права на произведения, созданные в соавторстве.

В феврале 2019 года палата Роспатента по патентным спорам отклонила возражения «Группы 7» о регистрации пяти товарных знаков с использованием аббревиатур КВН и KVN. В ТТО «АМИК» тогда указали, что аббревиатура КВН образована «без использования какого-либо творческого труда авторов».