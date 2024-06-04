В Турции разбился учебный самолет ВВС
В Турции разбился учебный самолет SF-260D турецких Военно-воздушных сил, сообщило Минобороны страны в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Погибли оба пилота, передает TRT Haber.
Крушение произошло после того, как самолет отправился в тренировочный полет с авиабазы в городе Кайсери в центральной части Турции. Причина авиакатастрофы пока неизвестна, отметили в министерстве, начаты поисково-спасательные работы.
Соболезнования в связи с гибелью пилотов учебного самолета выразил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Прокуратура Кайсери сообщила, что начала расследование произошедшего.
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