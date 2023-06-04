Таджикистан призвал Россию проверить данные об избиениях мигрантов

Душанбе попросил Москву дать правовую оценку действиям ряда сотрудников правоохранительных органов; по мнению властей, в России происходят массовые задержания и избиения мигрантов из Таджикистана

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Генпрокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод направил российской Генпрокуратуре срочную телеграмму в связи с массовыми задержаниями трудовых мигрантов, сказано на сайте ведомства.

«В связи с массовыми задержаниями трудящихся граждан Республики Таджикистан, избиением и жестоком обращении в их отношении, а также задержанием сотрудниками правоохранительных органов большого количества таджикских студентов», — сообщили в таджикской прокуратуре.

Прокурор попросил проверить «действия отдельных сотрудников» правоохранительных ведомств России и дать им правовую оценку.

МИД Таджикистана указывал, что в середине мая в Комсомольске-на-Амуре более ста таджикских студентов подверглись «допросу и жестокому обращению со стороны российских правоохранительных органов». «Из информации, полученной нами из СМИ и социальных сетей, стало известно, что <...> сотрудники ОМОН совместно с ФСБ пришли в общежитие, где проживали студенты, отключили камеры наблюдения и жестоко избили студентов, которые не совершали никаких противоправных действий», — рассказал уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода.

Глава таджикского МВД Рамазон Рахимзода попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять на контроль подобные инциденты. Российский посол Семен Григорьев был вызван в МИД Таджикистана. При этом Комсомольский-на-Амуре государственный университет отверг данные об избиении таджикских студентов.