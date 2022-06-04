В Новосибирске задержали ветерана из-за плаката о квартирах детям-сиротам

По словам очевидцев, мужчина требовал от местных чиновников вернуть незаконно проданные 1,5 тыс. муниципальных квартир для нуждающихся граждан. С ним провели беседу и отпустили без составления протокола

В Новосибирске полиция задержала 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который вышел на площадь города и развернул плакат с требованием вернуть квартиры детям-сиротам, пишут порталы «Сиб.фм» и «Прецедент».

По их данным, мужчину зовут Владимир Степанов. Ветеран вышел на площадь Ленина, сел там на лавочку и развернул плакат с обращением к местным властям, рассказала «Прецеденту» активистка Яна Дробноход. По ее словам, мужчина настаивал, что квартиры у детей отобрали местные чиновники. Степанов свернул свой плакат почти сразу, но к тому моменту им уже заинтересовалась полиция, утверждает активистка.

«Сиб.фм» со ссылкой на местную жительницу Дарью Горбылеву, которая присутствовала при задержании, пишет, что речь идет не о плакате, а о листовке. Портал опубликовал ее фотографию. В сообщении, которое, предположительно, показывал ветеран, приводились данные о расследовании аферы местных властей, которые с 2004 по 2014 год изъяли у населения 1500 муниципальных квартир (по 12 в месяц). Жилье предназначалось социально незащищенным категориям граждан, в том числе сиротам, жителям аварийных домов и другим. Ветеран утверждал, что чиновники незаконно продали эти квартиры, то есть вывели их из бюджета. Он обращался к уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области, экс-сенатору Надежде Болтенко и требовал, чтобы она вернула это жилье в казну, пояснила Горбылева.

Дробноход сообщила «Прецеденту», что мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Она рассказала, что защищала ветерана сама по устному ходатайству, так как адвокат не смог присутствовать на допросе. Протокол на Степанова составлять не стали и отпустили домой, добавила активистка.

Информацию о задержании мужчины РБК подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области

«Гражданин, возможно, совершивший нарушение административного законодательства, был доставлен в отдел полиции. После проведения процедурно-профилактической беседы был отпущен домой», — сказали в ведомстве.

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Приговор по «делу 1500 квартир» Верховный суд вынес в мае 2018 года. Одной из подозреваемых по нему проходила экс-глава управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина. Следствие пришло к выводу, что в период с 2006 по 2014 год она в составе «организованной преступной группы» занималась отчуждением муниципальных квартир. В частности, Стынина и ее сообщники не заносили полученное от застройщиков жилье в Росреестр, выкупали его по заниженной стоимости (на 30–50%), а затем продавали по рыночным ценам. Разницу между суммами участники группы делили и оставляли себе.