В Новосибирске задержали ветерана из-за плаката о квартирах детям-сиротам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Минобороны сообщило о «критических потерях» ВСУ под Северодонецком Политика, 17:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:44
Петербургская филармония отменила концерт с участием дирижера Синайского Политика, 17:29
Ига Свёнтек победила на «Ролан Гаррос» и повторила рекорд Винус Уильямс Спорт, 17:26
«Первый канал» продал «Дом кино», «Время» и «Бобра» Технологии и медиа, 17:09
В Новосибирске задержали ветерана из-за плаката о квартирах детям-сиротам Общество, 17:09
Экс-президент Польши Лех Валенса предложил Евросоюзу самораспуститься Политика, 16:58
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 16:41
Юристы напомнили о дополнительной ежемесячной выплате россиянам Общество, 16:29
Аналитики Coldiretti сообщили о снижении цен на пшеницу после слов Путина Экономика, 16:21
Олич назвал причину несостоявшейся карьеры Жиркова в европейском футболе Спорт, 16:07
Один из самых титулованных аргентинских футболистов завершил карьеру Спорт, 16:04
Тарпищев оценил возвращение Медведева на первое место мирового рейтинга Спорт, 15:58
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 15:54
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

В Новосибирске задержали ветерана из-за плаката о квартирах детям-сиротам

По словам очевидцев, мужчина требовал от местных чиновников вернуть незаконно проданные 1,5 тыс. муниципальных квартир для нуждающихся граждан. С ним провели беседу и отпустили без составления протокола

В Новосибирске полиция задержала 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который вышел на площадь города и развернул плакат с требованием вернуть квартиры детям-сиротам, пишут порталы «Сиб.фм» и «Прецедент».

По их данным, мужчину зовут Владимир Степанов. Ветеран вышел на площадь Ленина, сел там на лавочку и развернул плакат с обращением к местным властям, рассказала «Прецеденту» активистка Яна Дробноход. По ее словам, мужчина настаивал, что квартиры у детей отобрали местные чиновники. Степанов свернул свой плакат почти сразу, но к тому моменту им уже заинтересовалась полиция, утверждает активистка.

Власти назвали число москвичей, получивших новые квартиры по реновации
Общество
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

«Сиб.фм» со ссылкой на местную жительницу Дарью Горбылеву, которая присутствовала при задержании, пишет, что речь идет не о плакате, а о листовке. Портал опубликовал ее фотографию. В сообщении, которое, предположительно, показывал ветеран, приводились данные о расследовании аферы местных властей, которые с 2004 по 2014 год изъяли у населения 1500 муниципальных квартир (по 12 в месяц). Жилье предназначалось социально незащищенным категориям граждан, в том числе сиротам, жителям аварийных домов и другим. Ветеран утверждал, что чиновники незаконно продали эти квартиры, то есть вывели их из бюджета. Он обращался к уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области, экс-сенатору Надежде Болтенко и требовал, чтобы она вернула это жилье в казну, пояснила Горбылева.

Дробноход сообщила «Прецеденту», что мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Она рассказала, что защищала ветерана сама по устному ходатайству, так как адвокат не смог присутствовать на допросе. Протокол на Степанова составлять не стали и отпустили домой, добавила активистка.

Информацию о задержании мужчины РБК подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области

«Гражданин, возможно, совершивший нарушение административного законодательства, был доставлен в отдел полиции. После проведения процедурно-профилактической беседы был отпущен домой», — сказали в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса
Кейсы
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи

Приговор по «делу 1500 квартир» Верховный суд вынес в мае 2018 года. Одной из подозреваемых по нему проходила экс-глава управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина. Следствие пришло к выводу, что в период с 2006 по 2014 год она в составе «организованной преступной группы» занималась отчуждением муниципальных квартир. В частности, Стынина и ее сообщники не заносили полученное от застройщиков жилье в Росреестр, выкупали его по заниженной стоимости (на 30–50%), а затем продавали по рыночным ценам. Разницу между суммами участники группы делили и оставляли себе.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
задержание ветеран дети-сироты квартиры Новосибирск
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Власти назвали число москвичей, получивших новые квартиры по реновации
Общество
Полицию обязали уведомлять хозяев о вскрытии квартир и машин за 24 часа
Общество
Росимущество выставило на торги квартиру экс-министра Абызова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter