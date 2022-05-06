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Власти назвали число москвичей, получивших новые квартиры по реновации

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Более 80 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации, стартовавшей в столице в 2017 году. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реновации набрала хорошие темпы. На сегодняшний день ключи от новых квартир получили 53,6 тыс. москвичей, еще почти 29 тыс. участников программы находятся на разных этапах организации переезда», — заявил вице-мэр.

В Москве добавят 10 новых стартовых площадок для застройки по реновации
Общество
Фото:stroi.mos.ru

По словам главы столичного Стройкомплекса, с начала реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию 187 новых домов — это 2,4 млн кв. м жилья, из которых 174 новостройки уже переданы под заселение.

«Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 миллиона квадратных метров, еще 220 новостроек мощностью 4,2 миллиона «квадратов» — проектируются», — уточнил Бочкарев.

Миллион квадратных метров за год: Москва отчиталась об итогах реновации
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН Москва

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей. По итогам 2021 года Москва перевыполнила годовой план по переселению в рамках программы реновации. В минувшем году было начато переселение около 36 тыс. жителей при изначальном плане 30 тыс. За прошлый год в рамках программы реновации было построено 77 жилых домов (1,036 млн кв. м жилых площадей). Лидером по итогам 2021 года стал Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), где было введено 14 домов площадью 267,25 тыс. кв. м. В этом году, как сообщал Бочкарев, власти Москвы запланировали начать переселение 37 тыс. участников программы реновации.

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