Чиновник Минпромторга и трое посредников стали фигурантами дела о взятках

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Руководитель отдела военно-технического сотрудничества (ВТС) департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризван Гайрбеков задержан по делу о получении двух особо крупных взяток.

Представитель ведомства в разговоре с РБК подтвердил факт задержания Гайрбекова. «Министерство оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего», — сказал собеседник РБК.

Ранее о задержании чиновника сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

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