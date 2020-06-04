Общество , 04 июн, 19:20
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Чиновник Минпромторга и трое посредников стали фигурантами дела о взятках
Руководитель отдела военно-технического сотрудничества (ВТС) департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризван Гайрбеков задержан по делу о получении двух особо крупных взяток.
Представитель ведомства в разговоре с РБК подтвердил факт задержания Гайрбекова. «Министерство оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего», — сказал собеседник РБК.
Ранее о задержании чиновника сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
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