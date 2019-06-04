Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи

По данным «РИА Новости», после запуска спутника «Ямал-601» обнаружились ошибки в работе его главного двигателя. В компании «Газпром космические системы» признали, что вывод спутника на геостационарную орбиту может затянуться

Созданный по заказу компании «Газпром космические системы» (ГКС) телекоммуникационный спутник «Ямал-601» может не выйти на геостационарную орбиту в ранее запланированный срок. Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.

«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space (построившая спутник компания — РБК) сочли необходимым провести дополнительные проверки», — сообщила пресс-служба ГКС. В компании отметили, что проверки займут некоторое время, а потому «программа полета на этапе перевода [на геостационарную орбиту] может быть несколько скорректирована».

Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли сообщил, что проблемы возникли с главным двигателем «Ямала-601», в работе которого после первого включения были обнаружены ошибки. По словам собеседника агентства, в случае отказа от использования основного двигателя вывести спутник на геостационарную орбиту можно будет с использованием малых двигателей коррекции, однако в этом случае на процедуру потребуется больше времени.

В ГКС отметили, что после вывода спутника на целевую орбиту были начаты испытания бортовых систем и полученная информация подтвердила работоспособность космического аппарата.