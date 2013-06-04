Математика ЕГЭ: минус несколько десятков аттестатов от выпуска-2013

Стали известны подробности проведения в регионах второго обязательного госэкзамена. Математику российские школы сдавали накануне, и без скандалов, как и на прошлых этапах ЕГЭ, не обошлось. Аттестат об окончании школы не получат почти 40 учеников в Петербурге и Красноярском крае.

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О том, что 13 петербургских школьников выгнали с контрольного тестирования за использование готовых ответов и шпаргалок, сообщает "РБК-Петербург". Еще 16 учеников средних школ в Красноярске покинули классы по этой же причине и будут пересдавать госэкзамен в следующем году.

Крупный инцидент при сдаче ЕГЭ произошел на Кавказе - там в торговле ответами уличили учителей и директоров школ. Замглавы комиссии по развитию образования Общественной палаты РФ Любовь Духанина рассказала "Коммерсанту", что на горячую линию ОП вчера поступили десятки жалоб из республик Северного Кавказа, в основном из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

"Люди рассказывают, что экзамен превратился в платный, при этом никто особенно не скрывается. И директора школ, и учителя собирают с детей деньги еще за несколько дней до экзамена - от 20 тыс. до 100 тыс. рублей за один предмет в зависимости от его значимости и количества баллов", - отметила представитель Общественной палаты.

Впрочем, проблемы с ЕГЭ возникли и в других регионах страны. Глава Российского студенческого союза, член общественного совета при Минобрнауки Артем Хромов рассказал изданию, что ему удалось добыть задания за несколько дней до экзамена.

"Сегодня абитуриенты и в Москве, и в Твери, и в Нижнем Новгороде, и в Казани подтвердили, что они решали именно те экзаменационные материалы, которые есть у нас. Очевидно, нас можно упрекнуть в том, что мы не сдали свои источники правоохранительным органам. Но мы хотели доказать, что есть провалы в организации ЕГЭ, с которыми надо бороться системно", - заявил он.

Накануне провал нынешней кампании по ЕГЭ обсуждался в Госдуме. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз призвал к отставке министра образования Дмитрия Ливанова. Коммунисты настаивают на парламентском расследовании утечек заданий, подчеркнул он.

Глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов эту инициативу не поддержал, пояснив, что мошенничеством с ЕГЭ должны заниматься правоохранительные органы.