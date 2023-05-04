Конструктора бронемашины «Тигр» приговорили к четырем годам колонии

Конструктора бронемашины «Тигр» приговорили к колонии по делу о фиктивном трудоустройстве

Бывший начальник НИИЦ автомобильной техники Минобороны фиктивно трудоустроил пять человек, что привело к материальному ущербу на 6,7 млн руб., говорится в решении военного суда

Фото: Владислав Шатило / РБК

Бывший начальник Научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники (НИИЦ АТ) Минобороны Андрей Колтуков приговорен к четырем годам лишения свободы за фиктивное трудоустройство пяти человек, следует из приговора 235-го гарнизонного военного суда. Колтуков участвовал в разработке бронемашины «Тигр», которая находится на вооружении российской армии.

Суд признал Колтукова виновным по ч. 3 ст. 285 УК (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также на два года лишил Колтукова права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, и постановил взыскать с него ущерб в размере 6,7 млн руб., причиненный 3-му Центральному научно-исследовательскому институту (ЦНИИ) Минобороны (НИИЦ АТ является его подразделением).

Согласно приговору, с 2011 по 2018 год Колтуков устроил на должности пять человек, которые фактически не выполняли свои обязанности. Сделано это было, чтобы мотивировать их «на продолжение эффективной работы в диссертационном совете» на базе центра, считает суд. Таким образом Колтуков хотел поднять научный потенциал организации и «приукрасить действительное положение дел» в ней, проявить себя умелым руководителем и поднять свой авторитет в глазах подчиненных и начальников, заведомо зная о невозможности исполнения обязанностей трудоустроенными лицами, говорится в приговоре.

Колтуков свою вину не признал, сообщил, что не согласовывал трудоустройство этих лиц и не давал соответствующих распоряжений. Несмотря на это, суд счел его вину доказанной на основании выписок из приказов и показаний свидетелей.

Приговор датирован 30 июня 2022 года, внимание на него обратил ТАСС.

Дело в отношении Колтукова передали в суд в октябре 2021 года. Тогда в материалах дела говорилось, что его действия нанесли материальный ущерб на 13,5 млн руб.

Колтуков, который был начальником НИИЦ АТ (до переименования и передачи в состав 3-го ЦНИИ Минобороны назывался 21-м Научно-исследовательским испытательным институтом военной автомобильной техники), лично занимался созданием бронемашин для нужд армии и других силовых структур, в том числе участвовал в создании «Тигра». Колтуков награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.