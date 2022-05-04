Туроператоры Турции заявили о 90% заполненных отелей в мае
Отели юга и запада Турции заполнены на 80–90%, сообщил газете Yeni Safak глава Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
«По сравнению с другими туристическими рынками ситуация в Турции неплохая. В настоящее время она принимает больше туристов, чем другие страны региона, и получает больше бронирований», — пояснил он.
Баглыкайя напомнил, что приток туристов в страну наблюдается на фоне снятия коронавирусных ограничений. Кроме того, у людей «накопилась тяга к путешествиям», добавил он.
Глава TURSAB напомнил о ситуации на Украине, при этом отметив, что, если из России будет запущено больше рейсов, то туристический сектор Турции недосчитается только украинских туристов.
«Мы ожидали, что это будет рекордный год, но, к сожалению, этого не произойдет. Но все же, похоже, это будет неплохой год», — заключил Баглыкайя.
На юге и западе Турции находятся наиболее популярные турецкие курорты, такие как Анталья, Аланья, Мармарис, Измир, Сиде, Белек, Кушадасы.
В середине апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что туристы начали активно бронировать весенние туры в Турцию. В целом туроператоры фиксировали рост спроса и восстановление рынка, уточняла ассоциация. Так, в ANEX Tour сообщили, что в структуре заявок — перебронированные и новые, причем последних более 50%, что говорит о спросе и восстановлении рынка. В Coral Travel сообщали, что на новые заявки приходится 68% бронирований. Также в Pegas Touristik утверждали, что новых броней «очень много».
В конце апреля АТОР уточнила, что по объемам продаж туров на майские праздники лидируют Россия и Турция — по 36–38% на каждое направление. При этом там подчеркнули, что спрос на Турцию все же ограничен относительно небольшим объемом перевозки, выросшими ценами и отсутствием прямых рейсов из многих регионов.
Турция с середины марта смягчила ряд ограничений для туристов. В частности, их освободили от получения HES-кода (аналога российского QR-кода), а также от заполнения специальной электронной формы и предъявления ее при посадке на борт самолета и в отеле.