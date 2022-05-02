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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В Москве и Подмосковье 3 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, следует из прогноза Гидрометцентра.

Во вторник в столичном регионе будет юго-западный ветер 5–10 м/с, однако местами ожидаются порывы до 17 м/с. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 мск.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении под прогностической картой опасности.

Синоптики сообщают, что днем 3 мая температура в Москве будет от плюс 16 до плюс 18 градусов, погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь.

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По данным центра погоды «Фобос», днем 3 мая в Москве будет сильный западный ветер, его порывы будут достигать 11 м/с.

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