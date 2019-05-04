Операторы начали снимать блокировку с сервиса Last.fm

Сервис Last.fm оказался доступен после того, как закрыл доступ к странице с запрещенной песней белорусской группы

Фото: Last.fm

Российские операторы начали снимать блокировку с музыкальной социальной сети Last.fm. Доступ к порталу открыт с операторов «Билайн», «Мегафон», «Акадо». У пользователей МГТС сервис пока недоступен.

На сервисе оказалось заблокировано видео с песней белорусской рок-группы Apraxia «Русь, проснись!». Эта песня была включена в Федеральный перечень экстремистских материалов. Как сообщал РБК гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, операторы связи получили выгрузку из реестра Роскомнадзора, в которой причиной для блокировки Last.fm было указано решение Благовещенского городского суда от 2018 года о запрете. Из-за того что Last.fm использовал протокол https, заблокировать доступ только к одной странице сервиса было невозможно. В результате под блокировку попала вся платформа.

На текущий момент при попытке доступа к ролику отображается сообщение: «Нет доступа к странице. Эта страница может содержать материалы, нарушающие условия использования Last.fm и/или действующее законодательство. Кроме того, она могла быть заблокирована по запросу третьей стороны».

Last.fm был запущен 2002 году. Сервис анализирует музыку, которую слушает пользователь, что позволяет ему представлять рекомендации. Cогласно данным SimilarWeb, в марте было зафиксировано 39,5 млн визитов на сайт Last.fm, на Россию приходится 8,9% его трафика.