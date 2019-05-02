Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

Доступ к сервису Last.fm ограничен, но официально Роскомнадзор не объявлял о блокировке ресурса. В службе поддержки музыкальной соцсети сообщили, что члены команды сервиса «разбираются с этим»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter. Один из них спросил у оператора «Дом.ru», по какой причине сайт Last.fm недоступен. Согласно скриншоту, который приложил пользователь, при попытке открыть данный ресурс появилось сообщение о том, что доступ ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 2006 года. В ответ оператор прислал пользователю ссылку на реестр экстремистских материалов.

Кроме того, о блокировке сервиса пользователи сообщили и на сайте службы поддержки сервиса. Ее представитель отметил, что уже поднимал этот вопрос в беседе с командой Last.fm и они «разбираются с этим».

По данным мониторингового портала «Антизапрет.инфо», в реестр Роскомнадзора Last.fm включили 17 апреля, а причиной стала одна из запрещенных песен автора-исполнителя из Чечни Тимура Муцураева. Однако в самом реестре информация о блокировке не значится.

РБК запросил комментарий Роскомнадзора, а также направил запросы в Ростелеком, ЭР-Телеком (Дом.ru), МГТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Транстелеком», «Мегафон».

Last.fm запустили в 2002 году, сервис анализирует музыку, которую слушает пользователь и составляет как индивидуальные рекомендации, так и общие. Cогласно информации SimilarWeb, на Россию приходится 8,9% его трафика.