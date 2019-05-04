В Челябинской области задержали вероятного убийцу пяти человек

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве пяти человек с помощью ножа, в том числе и четырехлетнего мальчика. Как утверждают источники, задержанный заявил, что пытался защититься от хозяина дома

Фото: ФСБ / РИА Новости

Правоохранительные органы задержать подозреваемого в убийстве пяти человек в городе Нязепетровске. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Личность подозреваемого в Следственном комитете не назвали. Портал 74.ru со ссылкой на источник пишет, что это Евгений И. 1986 года рождения. По словам источника, мужчина признался, что был в гостях у хозяина дома. В то же время он утверждает, что убийцей был именно хозяин дома, а он, в свою очередь, «начал отбирать у него нож и в схватке кого-то резанул», пишет 74.ru.

Znak со ссылкой на подругу одной из погибших пишет, что проживавшая в доме пара регулярно устраивала вечеринки. Источник издания утверждает, что массовое убийство произошло во время распития алкогольных напитков.

Жертвами массового убийства в Нязепетровске стали пять человек, их тела были найдены в частном доме. Среди погибших — четырехлетний ребенок, которому преступник нанес не менее шести ударов ножом. В живых остался грудной ребенок, которого нашли в коляске в доме. Среди убитых — пара, владевшая домом, и двое их гостей, мужчина и женщина.