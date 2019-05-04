В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

В частном доме в Челябинской области неизвестный убил пять человек, в том числе четырехлетнего мальчика. Находившегося в доме грудного ребенка он не тронул

Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы ведут поиск убийцы, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Тела обнаружены в частном доме. Погибшие — двое мужчин, две женщины и четырехлетний мальчик. Следствие возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Как уточняет местный портал 74.ru, среди убитых — хозяева дома, 35-летний Марат и 26-летняя Анастасия. Еще один убитый — их гость 1988 года рождения. Убитый мальчик, предположительно, — сын гостьи пары, 31-летней Лилии. По данным издания, она пришла в гости с двумя детьми — четырехлетним мальчиком и грудным ребенком. Младшего ребенка не тронули. Четырехлетнему мальчику было нанесено не менее шести ножевых ранений. Также у погибшей была старшая дочь, ее местоположение выясняется.

Расследование дела взял под особый контроль глава следственного управления Денис Чернятьев.