ДПС обнаружили неразрешенное оружие в авто племянника Сулеймана Геремеева

Сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле племянника сенатора Сулеймана Геремеева огнестрельное оружие без разрешительных документов. Также найдены семь пистолетов и четыре автомата

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Племянник сенатора Сулеймана Геремеева Иса находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz S650, в багажнике которого находилось огнестрельное оружие без разрешительных документов. Об этом сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

При досмотре багажника автомобиля полицейские обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием — семь пистолетов, четыре автомата, и 701 патрон к оружию.

Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина сказала РБК, что Иса не задержан, «он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Чечни.

По данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении»; «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»), сообщили источники РБК.

Геремеев является сенатором от Чечни с июня 2011 года. Работал в разных комитетах, с октября 2021 года — член комитета Совета федерации по экономической политике.

Сенатор родился в январе 1971 году, закончил Чеченский государственный университет, РАНХиГС. До назначения представителем в верхней палате парламента был старшим оперуполномоченным отделения отряда милиции специального назначения «Терек» ГУ МВД России по Южному федеральному округу.

Геремеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.