ДПС обнаружили неразрешенное оружие в авто племянника Сулеймана Геремеева
Племянник сенатора Сулеймана Геремеева Иса находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz S650, в багажнике которого находилось огнестрельное оружие без разрешительных документов. Об этом сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
При досмотре багажника автомобиля полицейские обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием — семь пистолетов, четыре автомата, и 701 патрон к оружию.
Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина сказала РБК, что Иса не задержан, «он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Чечни.
По данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении»; «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»), сообщили источники РБК.
Геремеев является сенатором от Чечни с июня 2011 года. Работал в разных комитетах, с октября 2021 года — член комитета Совета федерации по экономической политике.
Сенатор родился в январе 1971 году, закончил Чеченский государственный университет, РАНХиГС. До назначения представителем в верхней палате парламента был старшим оперуполномоченным отделения отряда милиции специального назначения «Терек» ГУ МВД России по Южному федеральному округу.
Геремеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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