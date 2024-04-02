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На Ставрополье бывший футболист насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя

На Ставрополье экс-вратарь юношеской сборной Армении насмерть сбил двух человек
Бывший вратарь юношеской сборной Армении Армен Фишян, совершивший смертельное ДТП, заключен под стражу. Профессиональную карьеру футболист завершил в 2016 году
Фото: Бизнес Online / ТАСС
Фото: Бизнес Online / ТАСС

Сбивший насмерть двух человек в Ставропольском крае водитель внедорожника заключен под стражу. Об этом сообщается на странице СУ СКР по Ставропольскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Задержанным оказался 36-летний Армен Фишян, сообщили РБК в правоохранительных органах. Shot писал, что это бывший вратарь юношеской сборной Армении по футболу.

Инцидент произошел 23 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Андроповском округе. По версии следствия, водитель внедорожника совершил наезд на патрульный автомобиль, а также инспектора ДПС и водителя ранее остановленного автомобиля, которые находились на островке безопасности. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель внедорожника скрылся с места ДТП, позднее он был задержан на въезде в Минеральные Воды.

Были возбуждены три уголовных дела — по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК), убийстве (ст. 105) и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 6 ст. 264).

Фишян выступал на профессиональном уровне за армянскую «Мику» с 2012 по 2016 год, затем завершил карьеру. На его счету было 22 матча за команду, в том числе в квалификации Лиги Европы. Также он был в заявке сборной Армении на юношеском чемпионате Европы 2005 года.

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Иван Витченко Иван Витченко, Елена Степанова Елена Степанова
Футбол Армения ДТП Ставропольский край
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