Власти Чечни: У небоскреба "Олимп" пострадала только внешняя обшивка

При пожаре в небоскребе "Олимп" жилого комплекса "Грозный-Сити" в столице Чечни пострадала только внешняя обшивка, конструкция здания повреждений не получила, заявил министр строительства республики Хасмагомед Хизриев.

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"Мы осмотрели здание. В результате пожара сгорела только внешняя отделка. Ни конструкция здания, ни утеплитель под обшивкой не пострадали", - цитирует чиновника пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.

"Сгорел только композит - полусантиметровый материал, которым обшиты внешние стены здания. Внутренние помещения также не пострадали", - добавил Х.Хизриев. По словам чеченского министра, коммунальные службы заканчивают расчистку территории комплекса. Одновременно разрабатывается проект восстановления "Олимпа".

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что власти республики восстановят "Грозный-Сити" с помощью Аллаха. "С помощью Всевышнего мы восстановим это здание, которое будет намного красивее и лучше предыдущего, с использованием самых последних технологий. А рядом будет располагаться комплекс красивейших высотных зданий "Грозный-Сити - 2", - пообещал чеченский лидер.

Предварительной причиной пожара в 40-этажном небоскребе "Олимп" делового и жилого комплекса "Грозный-Сити" названо короткое замыкание в наружном блоке кондиционирования. Жертв и пострадавших нет в результате ЧП нет. Площадь возгорания составила около 18 тыс. кв. м. Возбуждено дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Напомним, пожар в "Олимпе" вспыхнул вечером 3 апреля. Здание горело несколько часов, справиться с огнем удалось лишь к 01:30 мск.