Власти Москвы напомнили о ревакцинации любым компонентом «Спутника»

В Москве закончились все основные вакцины от COVID-19, кроме второго компонента «Спутника V», следует из данных на сайте мэрии. В столичном Депздраве уточнили РБК, что ревакцинироваться можно любым компонентом «Спутника»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве у большинства населения уже сформировался иммунитет к COVID-19, а при необходимости ревакцинации это можно делать любым компонентом вакцины «Спутник V», сообщили РБК в московском Депздраве.

Ранее на официальном портале мэра и правительства столицы сообщили, что первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V», вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» нет в наличии в Москве.

В ответ на запрос РБК в Депздраве напомнили, что ревакцинация возможна любым компонентом вакцины «Спутник V», а в Москве к настоящему времени и с учетом массовой вакцинации, у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции.

«Для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины «Спутник V» (в том числе только второй). Вместе с тем ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава», — сообщили в пресс-службе.

По данным российского оперштаба, на 4 марта полную вакцинацию от коронавируса прошли почти 90 млн человек, уровень коллективного иммунитета по России равен 7,4%, тогда как в Москве — 1,9%. За последние сутки в стране было выявлено 14 049 новых заражений COVID-19, еще 39 человек скончались. При этом в столице заболели 2,3 тыс., а умерли десять человек.

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса — «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и 5-го типов. В РФПИ заявляли, что эффективность «Спутника V» по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%. Прививка проводится двумя компонентами.



«ЭпиВакКорона» была разработана ФБУ «Вектор» и выпущена в гражданский оборот с января 2021 года. Это однокомпонентная вакцина на основе пептидных антигенов — короткие куски белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме. Вакцина «КовиВак» Центра им. Чумакова была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года, в ее основе находится инактивированный (или убитый) цельный вирус SARS-CoV-2.