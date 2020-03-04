Число вылечившихся от коронавируса в Китае достигло почти 50 тыс. человек

За последние сутки из больниц выписались более 2,6 тыс. человек. При этом 38 человек погибли, а еще 119 заразились. В общей сложности в КНР из-за коронавируса скончался 2981 человек

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Число вылечившихся от коронавируса нового типа в Китае достигло почти 50 тыс. человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 38 летальных исходов и 119 новых случаев заражения. При этом 2652 пациента вылечились и выписались из медицинских учреждений.

К настоящему моменту всего на территории Китая заразились 80 270 человек. Число жертв достигло отметки 2981.

В общей сложности излечиться от вируса удалось 49 856 пациентам, а число прошедших обследование на предмет его выявления по всей стране превысило 666 тыс. человек.