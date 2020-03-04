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Вирус из Китая ,  
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Число вылечившихся от коронавируса в Китае достигло почти 50 тыс. человек

За последние сутки из больниц выписались более 2,6 тыс. человек. При этом 38 человек погибли, а еще 119 заразились. В общей сложности в КНР из-за коронавируса скончался 2981 человек
Фото: Thomas Peter / Reuters

Число вылечившихся от коронавируса нового типа в Китае достигло почти 50 тыс. человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 38 летальных исходов и 119 новых случаев заражения. При этом 2652 пациента вылечились и выписались из медицинских учреждений.

К настоящему моменту всего на территории Китая заразились 80 270 человек. Число жертв достигло отметки 2981.

Число заболевших коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тыс. человек
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В общей сложности излечиться от вируса удалось 49 856 пациентам, а число прошедших обследование на предмет его выявления по всей стране превысило 666 тыс. человек.

Несколькими часами ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику по коронавирусу. По ее данным, за последние 24 часа случаи заражения зафиксировали в восьми новых странах (всего в 72 государствах). В ВОЗ сообщили, что за последние сутки во всем мире заболели 1922 человека. В Китае зарегистрировали 130 новых случаев заражения, остальные заболели за пределами КНР.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в России, США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, ОАЭ, Италии, Японии, Великобритании, Финляндии, Иране и других странах.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Китай
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