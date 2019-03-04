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В Москве 2 месяца не заключали контракты на похороны невостребованных тел
Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы столкнулось с проблемой захоронения невостребованных тел. Впервые за девять лет соответствующие контракты не были заключены в течение двух месяцев
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В январе и феврале 2019 года у московского Бюро судебно-медицинской экспертизы не было контрактов на захоронение невостребованных тел, следует из данных сайта госзакупок. Перерыв такой длительности в контрактах бюро возник впервые за девять лет, подсчитал РБК. В 2016 и 2018 году возникали перерывы, но существенно меньшего срока — по 22 дня в начале года.

Погребение невостребованных и неопознанных тел для бюро осуществляет ГБУ «Ритуал», с которым бюро ежегодно заключает договор. Два контракта на 2018 год — от 23 января 2018 года и от 20 июня 2018 года — закончились 31 декабря 2018 года.

10 января 2019 года конкурсная комиссия признала несостоявшимися два новых аукциона на захоронения и на кремацию на 2019 год, поскольку не было ни одной заявки. Следующий тендер на захоронение невостребованных тел был объявлен только 5 февраля. Заявку на участие в тендере тогда подал «Ритуал», и контракт был подписан 25 февраля.

Стоимость одного захоронения по этому контракту составит 6,6 тыс. руб. — это примерно в два раза меньше, чем за последние несколько лет. Например, в 2018 году стоимость одного захоронения обходилась бюро в 12,8 тыс. руб., а в 2016–2017 годах — в 10,7 тыс. руб., подсчитал РБК на основании данных сайта госзакупок.

Сколько невостребованных тел в моргах

Ежегодно в бюро поступает около 1800 невостребованных тел, рассказал РБК источник, близкий к московской службе судмедэкспертизы. За первые два месяца предыдущего, 2018 года, бюро оплатило 188 захоронений.

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Собеседник РБК, близкий к московской службе судмедэкспертизы, говорит, что из-за отсутствия контракта на захоронение в первые месяцы 2019 года в моргах бюро (всего их восемь) возникала нехватка ячеек для невостребованных тел. «Все тела помещаются в моргах, но вопрос в том, как именно это происходит», — отметил источник РБК.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы на вопрос РБК, проводились ли захоронения с 1 января по 25 февраля, а также почему следующий аукцион был объявлен почти через месяц после последнего несостоявшегося, не ответили. В ответ на этот вопрос там сообщили, что «бюро является самым мощным и в России, и в Европе учреждением и по кадровому составу (354 штатных врачей), и по объему выполняемой нагрузки (35 тыс. исследований тел)». «В связи с этим каких-либо ситуаций, связанных с невозможностью хранения и своевременного захоронения трупов, в том числе и невостребованных, не может возникнуть и не имеется», — заявили в ведомстве.

​В федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан» постулируется достойное обращение к телам умерших, и если тела складывают неаккуратно, это нарушение, заметил президент российского общества патологоанатомов Лев Кактурский. Он рассказал, что невостребованным тело признается через неделю и еще неделя уходит на оформление документов, после чего обычно происходит захоронение. «Бывает, что невостребованное тело задерживается на месяц или даже два, но только в том случае, если есть достойные условия для его хранения», — указал он. В санитарно-эпидемиологическом отношении ситуация с большим количеством тел обычно не представляет опасности, говорит Кактурский.

РБК направил запрос в «Ритуал» с просьбой уточнить, проводились ли компанией захоронения тел с 1 января по 25 февраля.

Авторы: Полина Звездина, Дмитрий Серков, Дада Линделл, Маргарита Грошева
Теги: морг, морги, врачи, ГУП «Ритуал», Москва
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