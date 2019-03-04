В Москве 2 месяца не заключали контракты на похороны невостребованных тел

Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы столкнулось с проблемой захоронения невостребованных тел. Впервые за девять лет соответствующие контракты не были заключены в течение двух месяцев

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В январе и феврале 2019 года у московского Бюро судебно-медицинской экспертизы не было контрактов на захоронение невостребованных тел, следует из данных сайта госзакупок. Перерыв такой длительности в контрактах бюро возник впервые за девять лет, подсчитал РБК. В 2016 и 2018 году возникали перерывы, но существенно меньшего срока — по 22 дня в начале года.

Погребение невостребованных и неопознанных тел для бюро осуществляет ГБУ «Ритуал», с которым бюро ежегодно заключает договор. Два контракта на 2018 год — от 23 января 2018 года и от 20 июня 2018 года — закончились 31 декабря 2018 года.

10 января 2019 года конкурсная комиссия признала несостоявшимися два новых аукциона на захоронения и на кремацию на 2019 год, поскольку не было ни одной заявки. Следующий тендер на захоронение невостребованных тел был объявлен только 5 февраля. Заявку на участие в тендере тогда подал «Ритуал», и контракт был подписан 25 февраля.