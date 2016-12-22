В онкоцентре на Каширском шоссе нашли ящики с мумиями

В одной из московский больниц во время инвентаризации были обнаружены деревянные ящики с телами людей, скончавшихся, по предварительным данным, более 10 лет назад. Об этом сообщило Главное следственное управление СК по Москве.
Речь идет об Российском онкологическом центре им Блохина, расположенном на Каширском шоссе. В холодильной камере нашли три ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и нижняя конечность человека.
СК начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия находятся следователи и сотрудники Росздравнадзора. Они изъяли документы, в том числе медицинские, и опрашивают сотрудников больницы. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
«Территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области принимает участие в проводимой ГСУ СК по Москве проверке по факту обнаружения сотрудниками института имени Блохина мумифицированных трупов неустановленных лиц», — сообщили РБК в пресс-службе Росздравнадзора.
В онкоцентре РБК сообщили, что 17 декабря «в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством».
РБК направил запрос в Минздрав России.