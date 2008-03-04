Бой в Нагорном Карабахе: есть убитые и раненые

В Нагорном Карабахе идет перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Как заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, перестрелка ведется из различного рода военной техники.

Сообщается о раненых с армянской стороны и об убитых – с азербайджанской. Точное число жертв неизвестно.

По словам В.Осканяна, накануне в Мартакетском районе (северо-восточный участок Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана было зафиксировано нападение на армянских военнослужащих. В какой-то момент армянская сторона уступила одну из своих позиций, однако смогла отвоевать ее.

МИД Армении надеется на скорейшее восстановление режима перемирия в регионе. "Мы строго осуждаем подобное явление и призываем азербайджанскую сторону скорейшим образом остановить подобные посягательства и не допускать нарушения режима прекращения огня", - заявил В.Осканян, передает АРКА.

Напомним, последний раз вооруженное столкновение Нагорном Карабахе произошло осенью прошлого года. В сентябре в ходе перестрелки на границе погибли двое азербайджанских и трое армянских военнослужащих.

Для справки: Нагорный Карабах – самопровозглашенная республика, расположенная на территории Азербайджана и населенная этническими армянами, возникла в результате шестилетнего конфликта, завершившегося заключением в 1994г. перемирия. Во время войны погибли более 30 тыс. человек, около 1 млн жителей остались без крова.