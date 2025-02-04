Водители двух машин устроили стрельбу на западе Москвы
Неизвестные устроили стрельбу на западе Москвы, а затем скрылись на автомобиле, их ищут, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел недалеко от Филевского парка, уточнили там.
В пресс-службе столичного управления МВД сообщили РБК, что, по предварительным данным, между водителями машин Hyundai и Mercedes произошел конфликт с применением травматического оружия.
«Водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства», — добавили там.
По предварительным данным, с места происшествия в районе Фили-Давыдково скрылся черный Mercedes без номеров, был объявлен план «Перехват», передает агентство городских новостей «Москва». Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что двое неизвестных посадили мужчину в машину, а затем уехали.
По данным телеграм-канала Shot, по предварительной информации, мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону автомобиля Hyundai, а затем уехал, причиной мог стать дорожный конфликт. Канал уточняет, что план «Перехват» объявлен в Западном административном округе столицы и соседних районах.
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