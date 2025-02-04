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Общество ,  
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В России начали разработку единых учебников по русскому языку

Фото: Антон Тушин / ТАСС
Фото: Антон Тушин / ТАСС

В России создадут единые школьные учебники по русскому языку и литературе, сообщила советник президента и председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Елена Ямпольская. Ее отчет о выполнении поручений опубликован на сайте Кремля.

«Совместно с Минпросвещения начата работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Определены принципиально новые подходы к подаче материала, проведены встречи с экспертами и преподавателями», — говорится в сообщении.

Как уточняется, предложения к подаче учебных материалов внесли члены совета Константин Деревянко, Олег Янковский, Александр Рудяков, Ольга Александрова и Искра Космарская.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин утвердил поручения по итогам заседания совета, которое состоялось 5 ноября. Среди них — создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам, включение патриотических произведений современных авторов в списки рекомендованных для внеклассного чтения, а также дополнение «Разговоров о важном» новыми темами, направленными на популяризацию русского языка и известных русских писателей. Путин потребовал исполнить поручения до 1 июня, ответственным за это назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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Фото:Сергей Булкин / ТАСС
Кравцов в свою очередь в ходе стратегической сессии правительства о разработке стратегии образования до 2036 года называл главной задачей воспитание и формирование личности. По его словам, важным обстоятельством станет наличие «широкого кругозора» и «патриотичного настроя» у детей, чтобы они «нашли свой путь в жизни».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия русский язык литература школы учебники Минпросвещения Елена Ямпольская
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