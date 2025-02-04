ТАСС сообщил о нескольких версиях в деле об убийстве в «Алых парусах»
Следствие рассматривает несколько возможных мотивов убийства главы федерации бокса ДНР и создателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна при взрыве в ЖК «Алые паруса», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.
По их словам, среди версий есть и убийство из личной мести.
Ранее «Известия» сообщали, что за несколько дней до покушения за Саркисяном велась слежка, которую обнаружили его охранники.
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