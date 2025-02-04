Предложившая вернуть дискотеки в школы для романтики чиновница уволилась
Директор департамента Минпросвещения Наталья Агре, которая ранее предложила вернуть в школы практику проведения дискотек, чтобы создать учащимся условия для романтических отношений, ушла с поста. Об этом она сообщила «РИА Новости».
По словам Агре, решение об уходе по собственному желанию она приняла еще в декабре.
Идею вернуть школьные дискотеки Агре объясняла тем, что только 8% детей, по ее сведениям, хотят видеть себя в семейной жизни в возрасте от 18 до 21 года. Такой низкий показатель чиновница связала с тем, что детям «не создали» условия для романтических отношений.
«У нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <...> Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — говорила она.
Участие в опросе о ценностных ориентациях молодежи, на результаты которого ссылалась Агре, приняли 673 тыс. человек.
В Минпросвещения, комментируя слова Агре, заявили, что не работают над проектами, связанными с демографией. «Демографический вопрос — важный для нашей страны. И в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном», уроков обществознания учителя обсуждают со школьниками семейные ценности, меры поддержки семей с детьми», — заявили в пресс-службе ведомства.
Российские власти неоднократно заявляли о существовании в стране демографической проблемы. По данным Минздрава, сейчас абсолютное число рождений детей в России приблизилось к показателю 2000 года, когда он оказался одним из самых низких.
Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко связал проблему с сокращением числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структурой. Число родившихся детей снижается с 2017-го на фоне «демографической ямы», возникшей в 1990-х. Перелома тенденции власти ждут после 2027 года.
Тенденция к снижению рождаемости наблюдается и в других частях мира. В Евросоюзе в 2023 году родилось рекордно низкое число детей — 3,665 млн, это самый низкий показатель с момента начала сбора данных в 1961 году.
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