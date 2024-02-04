Юристы объяснили, вправе ли изымать паспорт из-за переименования города

Несовпадение данных из-за переименования города не является основанием для изъятия загранпаспорта, считает управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев

Несовпадение данных из-за переименования города не является основанием для изъятия загранпаспорта, считает управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев. Об этом он сказал РБК.

Несколько жителей Екатеринбурга ранее сообщили, что их загранпаспорта изъяли на границе, поскольку город рождения (Свердловск) не совпадал с данными в обычном паспорте. В частности, екатеринбурженка Евгения рассказала E1.ru, что недавно вышла замуж и поменяла фамилию, вместе с ней в паспорте изменили и место рождения со Свердловска на Екатеринбург. «У меня чуть не отняли паспорта. Я просто по-человечески людей попросила пропустить нас, потому что мы могли потерять деньги, путевка в Хургаду стоила 150 тыс. руб. Они ругались, говорили, что города Свердловска не существует», — сказала женщина.

В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов». К случаям, когда загранпаспорт может быть признан недействительным, относятся его утеря, истечение срока действия, изменение личных данных владельца или его смерть. Закон также обязывает невыездных граждан сдавать паспорта на хранение. В перечень лиц, которые должны передавать документ на хранение, входят призванные на военную службу, те, кто допущен к государственной тайне, сотрудники ФСБ и другие. Заграничный паспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.

Репринцев связывает это с «излишним формализмом и бюрократизмом в подходе конкретных сотрудников Пограничной службы».

«Все прекрасно знают: Свердловску было официально возвращено историческое имя Екатеринбург, то есть это один и тот же город. Поэтому данный факт несовпадения сведений из-за переименования города не является основанием для изъятия загранпаспорта по 114 федеральному закону, в том числе учитывая вступившие в силу с 11 декабря 2023 года поправки к нему. В указанный закон изменениями добавлен пункт 8.1, устанавливающий в общей сложности 15 оснований для признания паспорта (загранпаспорта) недействительным и его изъятия», — пояснил юрист.

Он рекомендовал обратить внимание на два пункта: первый касается «изменения владельцем паспорта в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения», во втором речь идет об «установлении по результатам проверки факта оформления паспорта на основании поддельных (подложных) либо недействительных документов или недостоверных сведений».

«В данном случае речь о сознательной смене гражданином имени, фамилии либо о случаях, когда при оформлении документов в указанных сведениях будет допущена ошибка или иных причинах. Как пример, будет неверно написана дата рождения гражданина или, как вариант, город рождения написан с ошибкой или вообще указано неверное место рождения», — объяснил Репринцев.

По его мнению, если бы в случае с жительницей Екатеринбурга ее не пустили на рейс, у нее были бы все основания подать в суд к на Погранслужбу и потребовать возмещения убытков по аналогии с исками к службе судебных приставов. «А в случае удовлетворения указанного иска судом Пограничная служба ФСБ имела бы право получить в порядке регресса указанные средства с сотрудников, принявших решение о признании паспорта гражданки недействительным и, соответственно, отказе ей в пересечении границы по описанному выше основанию», — сказал юрист. «Законы должны работать на пользу граждан и общества, а не против них», — заключил он.

Чтобы избежать подобных случаев, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский советует жителям Екатеринбурга, Санкт-Петербурга (бывший Ленинград), Волгограда (Сталинград), Самары (Куйбышев), Нижнего Новгорода (Горький), Перми (Молотов) и других переименнованных городов проверить, соответствуют ли друг друг данные, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность.

«В обратном случае повторение подобных эксцессов, особенно когда документы менялись уже в недавнее время и после переименования соответствующих населенных пунктов, не заставит себя долго ждать», — указзал он.

Семеновский напомнил, что федеральным законом от 13.06.2023 № 212-ФЗ были уточнены и разграничены понятия «внутрироссийский паспорт», «заграничный паспорт», «дипломатический паспорт» и «служебный паспорт», а также «был дан исчерпывающий перечень оснований и сроков для признания всех таких видов паспортов, кроме внутрироссийского, недействительными».

Например, к основаниям были причислены утрата документа, истечение срока его действия, непригодность для дальнейшего использования, прекращение гражданства страны или отмена решения о приобретении гражданства.

Помимо этого, закон закрепил, что загранпаспорт граждан является недействительным и подлежит изъятию пограничниками в случае наличия в документе недостоверных сведений. «Сами же правила и критерии изъятия загранпаспортов были установлены специально принятым постановлением правительства России от 9 декабря 2023 года № 2090 «О некоторых вопросах изъятия паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, дипломатического паспорта и служебного паспорта». Вероятнее всего, сотрудники пограничной службы ФСБ России при принятии решений в Екатеринбурге руководствовались пунктами 1 и 2 критериев, свидетельствующих о наличии в загранпаспорте недостоверных сведений», — пояснил юрист.

Комментируя сообщения о случаях изъятия документов сотрудниками паспортного контроля в аэропорту Кольцово, официальный представитель погрануправления ФСБ по Челябинской области (курирует екатеринбургский аэропорт) Юлия Кузнецова сообщила, что пограничники могут посчитать загранпаспорт недействительным и забрать документ, если место рождения в нем и в свидетельстве о рождении не совпадают.

В ведомстве пояснили, что опечатками являются «орфографические ошибки в указании наименований государств, республик, краев, областей, городов (населенных пунктов), где родился гражданин, неверное указание пола владельца документа, а также несоответствия персональных данных данным, указанным в иных документах (внутренний паспорт, свидетельство о рождении и т.п.)».