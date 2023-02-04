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Депардье словами «все еще русский» описал отношение к России

Депардье заявил, что продолжает считать себя русским, несмотря на события на Украине
Актер заявил, что продолжает считать себя русским и любить русскую культуру
Жерар Депардье
Жерар Депардье (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что, несмотря на события на Украине, он продолжает считать себя русским и любить русскую культуру. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemaine.

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру», — сказал Депардье, отвечая на вопрос изменилось ли его отношение к России через год после начала спецоперации на Украине.

При этом Депардье заявил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему. «Никто не в состоянии сказать по этому поводу что-либо действительно разумное! Никто!» — констатировал Депардье.

В начале специальной военной операции Жерар Депардье выступил с критикой действий российских войск. Он назвал операцию неприемлемой «выходкой».

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Депардье не понимает происходящего на Украине, поскольку не погружен в повестку, а также выразил готовность российской стороны при необходимости разъяснить актеру ситуацию.

В конце прошлого года стало известно, что Депардье закрывает свой продюсерский центр («ПЦ ЖД») в России из-за простоя и отсутствия действующих проектов. Также была приостановлена работа над фильмом «Нормандия — Неман» о французских летчиках, сражавшихся на стороне СССР против нацистов во Второй мировой войне. Съемки должны были пройти в Калининградской области, но французская сторона ранее вышла из проекта.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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