Рэпер Yung Trappa умер в своей квартире в Санкт-Петербурге в ночь на 3 февраля

В Санкт-Петербурге умер проведший более года в СИЗО рэпер Yung Trappa

Yung Trappa (Владислав Ширяев) (Фото: yungtrappaofficial / VK)

Утром 3 февраля в Санкт-Петербурге умер рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, утром второго февраля не стало нашего друга, артиста — Yung Trappa. Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими от остановки сердца», — говорится в сообщении.

Музыканту было 27 лет, пишет «Фонтанка». По словам собеседника издания, Ширяев просто не проснулся, в его квартире не нашли следов наркотиков и других веществ.

В 2021 году в Ленинградской области Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании. Знакомая рэпера заявила, что он изнасиловал ее.

Девушка утверждала, что сексуальное насилие Ширяев совершил в арендованном коттедже в Выборгском районе Ленобласти. Выборгский городской суд Ленинградской области арестовал рэпера на два месяца до 1 января 2022 года включительно, после чего арест несколько раз продлевали.

Музыканта выпустили из-под ареста 10 января 2023 года, он провел в СИЗО больше года. Ширяева отпустили под подписку о невыезде, писала «Фонтанка». Уголовные дела против рэпера не закрыли, но суд вернул их в прокуратуру для доследования, сообщало издание.