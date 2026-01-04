Очередь в Эрмитаж растянулась от входа до Александровской колонны

К образованию очереди привели новогодний наплыв туристов и то, что люди пытаются получить в кассах билеты на 7 января, когда вход в Эрмитаж будет бесплатным

Фото: веб-камера Государственного Эрмитажа

Желающих попасть в Эрмитаж оказалось столько, что днем 4 января перед музеем выстроилась огромная очередь, растянувшаяся от входа в музей до Александровской колонны в центре Дворцовой площади. Музей предлагает озябшим посетителем бесплатный горячий чай.

В музее случившееся объяснили сочетанием новогоднего наплыва в Петербург туристов и ограниченной пропускной способностью гардеробов и вестибюлей, отмечает «РБК — Петербург».

К увеличению очереди привело и то, что люди пытаются получить в кассах билеты на 7 января, когда вход в Эрмитаж будет бесплатным. Завтра это сделать не получится, так как по понедельникам в музее выходной, а на сайте бесплатные билеты на 7 января пока не доступны.

7 января бесплатные билеты также будут выдавать в кассах музея в порядке живой очереди с учетом пропускной способности зданий.