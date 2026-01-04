 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер заслуженный артист России Роман Улыбин

МАМТ: умер заслуженный артист России Роман Улыбин
Роман Улыбин
Роман Улыбин (Фото: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко / Telegram)

Скончался заслуженный артист России, управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Роман Улыбин, соообщила пресс-служба театра.

Причину смерти Улыбина там не сообщили. О дате и месте прощания  сообщат дополнительно.

Улыбин — выпускник факультета музыкального театра ГИТИСа. Одной из его первых знаковых работ стала роль Коллена в опере Джакомо Пуччини «Богема», поставленной Александром Тителем.

Среди других его ролей — образы Дулькамары в «Любовном напитке», Мустафы в «Итальянке в Алжире», доктора Бартоло в «Севильском цирюльнике», Мендозы в «Обручении в монастыре», дона Альфонсо в «Так поступают все женщины», Мефистофеля в «Фаусте».

Улыбин дважды выдвигался на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
артисты театр
