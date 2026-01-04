Умер заслуженный артист России Роман Улыбин
Скончался заслуженный артист России, управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Роман Улыбин, соообщила пресс-служба театра.
Причину смерти Улыбина там не сообщили. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
Улыбин — выпускник факультета музыкального театра ГИТИСа. Одной из его первых знаковых работ стала роль Коллена в опере Джакомо Пуччини «Богема», поставленной Александром Тителем.
Среди других его ролей — образы Дулькамары в «Любовном напитке», Мустафы в «Итальянке в Алжире», доктора Бартоло в «Севильском цирюльнике», Мендозы в «Обручении в монастыре», дона Альфонсо в «Так поступают все женщины», Мефистофеля в «Фаусте».
Улыбин дважды выдвигался на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска».
Материал дополняется
