Умер главный дирижер русского концертного оркестра Владимир Попов

Владимир Попов (Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга)

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дирижер Владимир Попов умер в возрасте 79 лет, сообщила пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

Ведомство выразило соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам умершего.

Попов был основателем, художественным руководителем и главным дирижером Государственного русского концертного оркестра Санкт-Петербурга. Он «внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию музыки на русских народных инструментах, а «под его руководством оркестр стал одним из лучших в стране, исполняя как классические, так и современные произведения», отметили в комитете по культуре.

Как сообщили в пресс-службе концертного оркестра, Попов умер 3 января.

В связи со смертью дирижера ближайший концерт «Метель», который должен был состояться 7 января в 17:00 в музее-усадьбе Державина перенесли на 2 февраля на это же время. Все билеты остаются действительными, уточнили организаторы.

Материал дополняется