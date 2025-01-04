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Эксклюзивы РБК ,  
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Поджигавших электрички безработных арестовали в Москве по делу о теракте

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Эксклюзивы РБК
В вину задержанным ставят поджоги двух электричек, говорят источники РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Останкинский районный суд Москвы принял решение о взятии под стражу двух обвиняемых в совершении теракта (22г и 23 лет), сообщили РБК два источника, знакомых с ходом следствия.
По словам собеседников РБК, оба обвиняемых были задержаны вечером 1 января, решение об их аресте, в соответствии с которым они отправлены в СИЗО до 28 февраля, было вынесено судом 3 января.

В вину задержанным (фамилии которых, как передают источники РБК, Кулаков и Жаров) ставят поджоги двух электричек, произведенные 30 декабря 2024 года на станциях Лобня и Дмитров.

Ранее о поджогах электричек сообщал телеграм-канал Baza, по чьим данным, в обоих случаях неизвестные, проникшие на территорию станций, разбили стекло кабины машиниста и подожгли ее. При этом в Лобне огонь быстро потух, не причинив существенного ущерба электропоезду. А вот в Дмитрове кабина машиниста выгорела полностью.

По словам одного из собеседников РБК, знакомых с ходом следствия, безработные обвиняемые утверждают, что на преступление решились, пытаясь заработать. За поджог электрички и видеоотчет неизвестный, с которым они связались через телеграм, предложил им 100 тыс. руб. Однако первый поджог не удался — залитая в кабину солярка разгоралась плохо, так что заказчик потребовал повторить операцию. В итоге на станцию в Дмитрове поджигатели пошли с купленным на заправке бензином.

«Взяли канистру и купили. Причем оплачивали со своей карты. Затем пошли в другое депо и там подожгли другую электричку. Деньги, естественно, им никто не заплатил. Поймали их по камерам видеонаблюдения. В том числе и на заправке», — объяснил собеседник РБК.

Задержанным за поджоги предъявлено обвинение в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205) и совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК). 

РБК направил запрос в управление МВД на транспорте по ЦФО.

В декабре троих подростков задержали за поджог электровоза на станции Ростов-Товарный в Ростове-на-Дону. Преступление также квалифицировали как теракт. В конце 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил ограничить продажу бензина, несовершеннолетним, назвав их главной целью для вербовщиков ВСУ, которые заставляют их совершать поджоги.  

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Евгений Калюков Евгений Калюков
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арест электричка теракт Куйбышевская железная дорога Москва Подмосковье
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