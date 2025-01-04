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ФБР обнаружило в Новом Орлеане две заложенные террористом бомбы

Самодельные взрывные устройства были заложены на улицах Нового Орлеана Шамсуд-Дином Джаббаром, однако так и не сработали. Почему этого не случилось, в настоящее время выясняют
Фото: FBI / Reuters
Фото: FBI / Reuters

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашли и обезвредили в Новом Орлеане два самодельных взрывных устройства (СВУ), заложенных на улицах города Шамсуд-Дином Джаббаром, который устроил в первый день 2025 года теракт.

«Специалисты по взрывчатке из спецподразделения ФБР обнаружили два СВУ в контейнерах-холодильниках: одно — на перекрестке Бурбон-стрит и Орлеан-стрит, а второе — на перекрестке Бурбон-стрит и Тулуз-стрит. Оба устройства были обезврежены. Мы получили кадры видеонаблюдения, на которых видно, как Джаббар размещает оба устройства там, где они были найдены», — заявил представитель ФБР Кристофер Райя.

Шамсуд-Дин Джаббар
Шамсуд-Дин Джаббар
(Фото: FBI / Reuters)

В сообщении ФБР разъясняется, что в машине Джаббара, на которой тот врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана во время отмечания Нового года, был обнаружен специальный передатчик, предназначенный для активации взрывателей в заложенных на Бурбон-стрит бомбах. «Пока не ясно, почему не взорвались бомбы — потому что Джаббар не активировал передатчик или потому, что тот не сработал», — отмечает The New York Times. В настоящее время устройство изучают эксперты ФБР. Спецслужба также разыскивает людей, которые проходили мимо мест, где были заложены бомбы, так как надеется выяснить у свидетелей какие-либо подробности.

Первого января автомобиль Ford Джаббара врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Погибли 15 человек и пострадали около 30. Преступник был убит во время перестрелки с полицией. Случившееся квалифицировано как теракт. ФБР провело обыск транспортного средства и нашло самодельное взрывное устройство. В машине также нашли флаг террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в России). В ФБР сообщили, что Джаббар был членом ИГ, но действовал в одиночку.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Теракты Новый Орлеан ФБР США
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