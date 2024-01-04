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Умер актер из «17 мгновений весны» и «Брата-2» Константин Желдин

Ректор ГИТИС Заславский: умер заслуженный артист РСФСР Константин Желдин
Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, сыгравший роли в «Семнадцати мгновениях весны», «Ликвидации» и «Брате-2», умер в возрасте 90 лет, сообщил ректор ГИТИС Заславский
Константин Желдин в роли оберштурмбаннфюрера СС Вильгельма Холтоффа в телефильме &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo;&nbsp;
Константин Желдин в роли оберштурмбаннфюрера СС Вильгельма Холтоффа в телефильме «Семнадцать мгновений весны»  (Фото: РИА Новости)

Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер на 91-м году жизни, об этом сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский в телеграм-канале.

«Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО», — написал Заславский.

«Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет — конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — отметил ректора ГИТИСа.

Желдин родился в 1933 году. В 1961-м он окончил Театральный институт им. Б. В. Щукина (прежнее название — Училище им. Б. В. Щукина). После этого актер работал в московских театрах на Малой Бронной и Таганке, с 2001 года — в театре «Около дома Станиславского» у режиссера Юрия Погребничко.

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Пётр Черняев в сериале &laquo;Московские тайны. Либерея&raquo;, 2019&nbsp;г.

В «Около дома Станиславского» актер играл в пьесах «Забыть или больше не жить», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» (по текстам пьес Антона Чехова), «Предпоследний концерт Алисы в стране чудес» (по мотивам сказок Льюиса Кэрролла), «С любимыми не расставайтесь» (по текстам Федора Достоевского и Александра Володина). Он также сыграл сторожа Ферапонта в постановке «Три сестры» по одноименной пьесе Чехова и Адама Фальтера в «Крае света» по рассказу Ивана Бунина.

Вместе с этим Желдин играл в кино. Он исполнил роль оберштурмбаннфюрера СС Вильгельма Холтоффа в советском телефильме «Семнадцать мгновений весны». Актер также снимался в сериалах «Ликвидация» (в роли Штехеля) и «Закрытая школа» (в роли Владлена Колчина). В фильме Алексея Балабанова «Брат-2» Желдин сыграл водителя московского такси.

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Теги
София Земляных, Илья Пламенев Илья Пламенев
актер театр семнадцать мгновений весны Брат-2
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