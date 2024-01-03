Умер актер из «Глухаря», «Универа» и «Склифосовского» Петр Черняев

Умер актер из «Глухаря», «Универа» и «Склифосовского» Петр Черняев

Пётр Черняев в сериале «Московские тайны. Либерея», 2019 г. (Фото: Студия «ПРИОР»)

Российский актер театра и кино, киновед, сценарист и продюсер Петр Черняев умер на 71-м году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

«Петр Аркадьевич Черняев ушел из жизни сегодня», — подтвердили агентству в союзе. Причину смерти актера там не назвали. О времени и месте прощания будет объявлено позднее.

РБК обратился за комментарием в актерское агентство «Позитив», с которым Петр Черняев сотрудничал в последнее время.

Черняев родился в 1953 году. В 1978-м он окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Работал в киноредакции издательства «Искусство», редакции журнала «Советский экран» и «Кино-глаз», а также газет «СКИФ» и «Царицынские вести».

С 1989 год Черняев входил в Союз кинематографистов и занимал должность заместителя главного редактора газеты организации «СК-Новости».

Петр Черняев сыграл эпизодические роли в популярных российских сериалах, таких как «Глухарь-2», «Универ», «Склифосовский», «Интерны». В качестве продюсера он выступил в фильмах «Сезон туманов» (2008), «Сундук предков» (2005), «Змей» (2002), в качестве сценариста — в сериалах «Автобус» (2008) и «Понять. Простить» (2006–2014).

Актер также играл в московских театрах «На Юго-Западе», «Традиция» и «Мел».