Власти Москвы сообщили о возврате тепла в дома на северо-востоке столицы

В настоящее время идет наладка и регулировка всех систем, а на поврежденной пожаром подстанции ведутся восстановительные работы. До их окончания будет действовать система резервного энергоснабжения

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подача тепла в дома на северо-востоке Москвы, нарушенная из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлена, сообщили РБК в оперштабе, созданном в связи с ЧП.

«Собрана рабочая схема, позволяющая за счет аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) поддерживать тепло- и электроснабжение районов, в которых они были нарушены. По большей части домов было организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме, по целому ряду — подключение осуществлялось в ручном режиме от аварийных источников», — рассказали в оперштабе.

В настоящее время идет наладка и регулировка всех систем, а на поврежденной пожаром подстанции ведутся восстановительные работы. До их окончания будет действовать система резервного энергоснабжения, а специалисты соответствующих служб продолжат работу в усиленном круглосуточном режиме.

Пожар на трансформаторной подстанции, расположенной в Высоковольтном проезде, произошел утром 4 января. В результате без тепла и электроэнергии остался ряд домов в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для «полного восстановления электро- и теплоснабжения» на северо-востоке столицы создан оперативный штаб, а жителям пострадавших от аварии домов оказывается вся необходимая помощь.