Папа римский передаст три фрагмента Парфенона Греции
Папа римский передаст три фрагмента статуй, украшавших Парфенон, главный храм древних языческих Афин, греческой православной церкви, сообщает Vatican News.
«Это действительный знак искреннего желания продолжить экуменический [единый для всех христиан. — РБК] путь свидетельства истины», — говорится в сообщении понтифика, объясняющем решение о передаче. Фрагменты будут отосланы архиепископу, предстоятелю Элладской православной церкви Иерониму II. Фрагменты Парфенона «тщательно хранились в папских коллекциях и в музеях Ватикана».
Переданные Греции части изваяний появились в Риме в XIX веке по заказу папы Григория XVI. Это головы девушки с косой и лапифа (великана), а также часть конской головы.
Парфенон был построен в V веке до нашей эры в Афинах, он расположен на Акрополе и посвящен богине, в честь которой назван город. Храм находится в полуразрушенном состоянии, ведутся работы по его восстановлению. Во времена Византии он служил православным кафедральным собором Пресвятой Богородицы и был четвертым по значимости паломническим центром в Восточной Римской империи.