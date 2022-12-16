Папа римский передаст три фрагмента Парфенона Греции

Фрагмент статуи с головой девушки (Фото: Yorgos Karahalis / Reuters)

Папа римский передаст три фрагмента статуй, украшавших Парфенон, главный храм древних языческих Афин, греческой православной церкви, сообщает Vatican News.

«Это действительный знак искреннего желания продолжить экуменический [единый для всех христиан. — РБК] путь свидетельства истины», — говорится в сообщении понтифика, объясняющем решение о передаче. Фрагменты будут отосланы архиепископу, предстоятелю Элладской православной церкви Иерониму II. Фрагменты Парфенона «тщательно хранились в папских коллекциях и в музеях Ватикана».

Переданные Греции части изваяний появились в Риме в XIX веке по заказу папы Григория XVI. Это головы девушки с косой и лапифа (великана), а также часть конской головы.

Парфенон был построен в V веке до нашей эры в Афинах, он расположен на Акрополе и посвящен богине, в честь которой назван город. Храм находится в полуразрушенном состоянии, ведутся работы по его восстановлению. Во времена Византии он служил православным кафедральным собором Пресвятой Богородицы и был четвертым по значимости паломническим центром в Восточной Римской империи.