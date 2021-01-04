За сутки в России от COVID умерли 482 человека

Всего с начала эпидемии в стране было зафиксировано 58 988 летальных исходов после заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за истекшие сутки было зарегистрировано 482 случая смерти после заражения корононавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего за сутки был диагностирован 23 351 новый случай заболевания COVID, общее количество выявленных заражений в стране с начала эпидемии составило 3 260 138 случаев.

Максимальное количество смертей за сутки в России было зарегистрировано 24 декабря — 635 человек.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Наибольшее количество смертей после заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано в США — более 360 тыс. человек. В пятерку стран — лидеров по этому показателю вошли также: