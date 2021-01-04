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За сутки в России от COVID умерли 482 человека

Всего с начала эпидемии в стране было зафиксировано 58 988 летальных исходов после заражения коронавирусом SARS-CoV-2
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за истекшие сутки было зарегистрировано 482 случая смерти после заражения корононавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего за сутки был диагностирован 23 351 новый случай заболевания COVID, общее количество выявленных заражений в стране с начала эпидемии составило 3 260 138 случаев.

Максимальное количество смертей за сутки в России было зарегистрировано 24 декабря — 635 человек.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Наибольшее количество смертей после заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано в США — более 360 тыс. человек. В пятерку стран — лидеров по этому показателю вошли также:

  • Бразилия — 196 тыс.;
  • Индия — 149 тыс.;
  • Мексика — 127 тыс.;
  • Италия — 75 тыс.

(Данные сайта Worldometers.)

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При этом по количеству смертей от COVID на 1 млн жителей США занимают 14-е место (1085), а Россия — 55-е место (404). Лидерами по числу смертей на 1 млн населения являются:

  • Сан-Марино — 1737;
  • Бельгия — 1696;
  • Словения — 1348;
  • Босния и Герцеговина — 1263;
  • Италия — 1247.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
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<1 000 000
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от 1 000 000
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Источник: JHU
Данные по миру i

Общее число зарегистрированных заражений COVID в мире превысило 85 млн случаев, жертвами пандемии стали 1,8 млн человек. За месяц в мире выявили 20 млн новых заболевших: 4 декабря общее число случаев COVID-19 составляло 65 млн.

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус эпидемия статистика
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