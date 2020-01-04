В США перестал работать сайт службы воинского учета

Администраторы сайта, где в случае всеобщей мобилизации в США будут опубликованы фамилии попавших под призыв, объяснили сбой в работе ресурса поступающей дезинформацией

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации.

В сообщении службы, которое опубликовано в Twitter, сбой в работе ресурса объясняется «массовым потоком поступающей дезинформации» и возникшим вследствие этого серьезным давлением на трафик.

В службе воинского учета пообещали решить возникшую проблему в течение ближайшего дня. Там также отметили, что обязательный призыв, который в последний раз объявлялся еще во время войны во Вьетнаме, не может начаться в США в один момент. «В случае чрезвычайной ситуации конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент», — напомнили в службе.

На момент публикации заметки сайт Selective Service System все еще был недоступен.