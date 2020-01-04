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В США перестал работать сайт службы воинского учета
Администраторы сайта, где в случае всеобщей мобилизации в США будут опубликованы фамилии попавших под призыв, объяснили сбой в работе ресурса поступающей дезинформацией
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации.

В сообщении службы, которое опубликовано в Twitter, сбой в работе ресурса объясняется «массовым потоком поступающей дезинформации» и возникшим вследствие этого серьезным давлением на трафик.

В службе воинского учета пообещали решить возникшую проблему в течение ближайшего дня. Там также отметили, что обязательный призыв, который в последний раз объявлялся еще во время войны во Вьетнаме, не может начаться в США в один момент. «В случае чрезвычайной ситуации конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент», — напомнили в службе.

На момент публикации заметки сайт Selective Service System все еще был недоступен.

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Как поясняет CNN, сбой в работе сайта произошел спустя несколько часов после убийства по приказу президента США командира иранского элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани и последовавших со стороны Тегерана угроз. Одновременно одним из самых популярных хэштегов в Twitter стал #WorldWarIII («Третья мировая война»), указывает телекомпания.

Обязательный призыв в армию США был отменен в 1973 году, когда министр обороны Мелвин Лэйрд сообщил о полном переходе вооруженных сил на контрактную основу. Тем не менее каждый гражданин США мужского пола в течение месяца после исполнения 18 лет обязан зарегистрироваться в системе Selective Service System.

В случае мобилизации или необходимости призвать в армию дополнительных солдат именно на сайте Selective Service System граждане смогут узнать о том, попали они под призыв или нет.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран, военный призыв, США
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