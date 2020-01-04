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На Южно-Украинской атомной электростанции сработала система защиты
В компании-операторе атомной электростанции утверждают, что радиационный фон в районе места происшествия находится в норме
Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС утром 4 января был отключен от энергосети после срабатывания автоматической защиты, сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», которая является оператором станции. Информации о том, почему сработала защита, пока нет.

В «Энергоатоме» заверили, что повышения радиационного фона на самой АЭС и на окружающей ее территории не зафиксировано. Там указали, что замечаний к работе других энергоблоков нет.

Южно-Украинская АЭС находится в Николаевской области Украины. Она состоит из трех энергоблоков, суммарная мощность которых составляет 3000 МВт. После отключения третьего энергоблока суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт.

Рядом с атомной электростанцией в Иране произошло землетрясение
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В 2015 году из-за срабатывания автоматической защиты на третьем энергоблоке был отключен генератор. Работа электростанции была восстановлена в течение суток.

В мае 2016 года автоматическая защита сработала на втором энергоблоке. В «Энергоатоме» случившееся объяснили ошибочными действиями персонала, сообщало издание «Вести Украина».

Автор: Артем Филипенок
Теги: АЭС
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